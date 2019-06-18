رياضة | رئيس نادي روما يلجأ للمحاكم لمقاضاة توتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي روما يلجأ للمحاكم لمقاضاة توتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء عن وجود تصاعد كبير في أزمة فرانشسكو توتي مع إدارة نادي روما.

وكشف الموقع الإيطالي "كالتشيو ميركاتو" أن المالك الأمريكي لنادي روما، جيمس بالوتا يفكر في مقاضاة فرانشيسكو.

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وذكرت أن قرار بالوتا سيكون صارم للرد عن اهتزاز صورة روما في الاونة الاخيرة بعد تصريحات توتي الأخيرة، بجانب أن قيمته خارج الكالتشيو.

وقد صرح أسطورة روما من قبل قائلاً: " إن الإدارة الأمريكية كانت تحاول إبعاد من ينتمون إلى روما عن النادي، بل وقاموا ببيع لاعبين كبار وذلك من أجل هدفهم الشخصي وهو الحصول على المال.

حيث قام توتي بإتهام الإدارة بخداع الجماهير، وعدم إشراكه في أي أمور فنية خلال الموسم المنصرم وانه كان ليس له اي دور مع الفريق.