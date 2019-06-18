رياضة | نجما الكرة البرتغالية والمغربية يزوران الأهرامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجما الكرة البرتغالية والمغربية يزوران الأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص البرتغالي نونو جوميز مهاجم بنفيكا الأسبق، ومواطنه مانيش لاعب بورتو، ونجم الكرة المغربية عزيز بودربالة، على استغلال تواجدهم فى مصر خلال الفترة الحالية، من أجل زيارة عدد من المعالم السياحية، اذ قاموا بجولة فى منطقة الأهرامات استمتعوا خلالها بركوب الخيل والحمال، والتقاط الصور التذكارية مع الاهرام وأبو الهول.

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يأتى ذلك فى ظل حضور الثلاثى لبطولة ساتوك للأيتام المقامة بالصالة المغطاة للنادى الأهلى، والمؤهلة لبطولة كأس العالم ساتوك للأيتام والتى تقام نسختها القادمة في المغرب خلال شهر أكتوبر.

وتحتضن الصالة المغطاة بالنادى الاهلى دورى التصفيات بمشاركة أكثر من ٢٠٠ طفل من الأيتام من المصريين والجالية السورية بمصر مع تنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من المؤسسات المختصة وسيقام في الافتتاح مباراة استعراضية بين لاعبى البرتغال والمغرب ضد لاعبي الاهلي السابقين.