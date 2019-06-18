رياضة | استاد السويس جاهز لأمم إفريقيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استاد السويس جاهز لأمم إفريقيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام صباح اليوم الثلاثاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية باستاد السويس يرافقه لواء ا.ح عبدالمجيد صقر محافظ السويس .

أشاد وزير الرياضة بكافة الاستعدادات التي تم انجازها وفقا للتوقيتات المحددة وبكفاءة عالية.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للواء ا.ح عبدالمجيد صقر محافظ السويس، على جهوده الكبيرة في الوقوف على اخر الاستعدادات لاستقبال البطولة وتذليل أي صعوبات أمام المنتخبات التي ستستضيفها محافظة السويس.

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يذكر أن استاد السويس سيستضيف المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات ( تونس، انجولا ، مالى، موريتانيا ) ، وتنطلق أولى مباريات إفتتاح المجموعة يوم ٢٤ يونيو الجاري، بمباراة تونس وانجولا .

وفى سياق متصل التقى وزير الشباب والرياضة بالشباب المسئولين عن المجموعة الخامسة واشاد بحسن تنظيمهم ودقة الاداء فى انجاز العمل معبرا عن تفائله بنجاح التنظيم الذي سيبهر العالم.

يأتي ذلك ضمن إستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم رقم ٣٢، والتي تقام خلال الفترة من ٢١يونيو الي ١٩ يوليو المقبل.