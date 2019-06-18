رياضة | عبد الحفيظ وتوفيق يطيران الى اسبانيا لمعاينة معسكر الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ وتوفيق يطيران الى اسبانيا لمعاينة معسكر الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي، إلى إسبانيا صباح اليوم الثلاثاء لمعاينة معسكر إعداد الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وستشهد رحلة عبد الحفيظ وتوفيق معاينة معسكر الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة الفريق، وكذلك ملاعب التدريب والاتفاق على المباريات الودية التي سيخوضها الفريق هناك.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لاستئناف تدريباته يوم السبت المقبل، بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين .