رياضة | برشلونة يرد على عودة "نيمار" ويتجنب الفخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرد على عودة "نيمار" ويتجنب الفخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي برشلونة الإسباني الإفصاح عن حقيقة اهتمام بطل إسبانيا باستعادة البرازيلي نيمار، لكنه لم ينف وجود مفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال المتحدث باسم برشلونة جوزيف فيفز في تصريحات صحفية لدى سؤاله عن احتمالية ضم نيمار: "إنه شيء لن أتطرق له فهو لاعب في باريس سان جرمان حاليا ولا يجب أن نتحدث.. لن نقول أي شيء حتى لا نقع في فخ".

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وبعد سؤال آخر بشأن ما إذا كان نيمار "مرحبا به" في برشلونة، قدم فيفز إجابة دبلوماسية غير شافية.

وقال المتحدث باسم النادي: "نحن لا نترك الباب مفتوحا أو مغلقا فالحقائق معروفة ونحن لا نناقشها.. إنه لاعب في باريس سان جرمان لذلك نحن لا نتحدث عن نيمار أو غيره".

ولعب نيمار لصالح برشلونة 4 مواسم، حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2015، لكنه رحل إلى باريس سان جرمان في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في صفقة قياسية.