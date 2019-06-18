رياضة | 30 مليون جنيه تنقل نجم المقاولون العرب للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 مليون جنيه تنقل نجم المقاولون العرب للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات النادي الأهلي قريبا من التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسعى مسئولو النادي الأهلي لإتمام صفقة التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، بعدما رحب المقاولون العرب بانتقال طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء، ورغبة طاهر في الانضمام للنادي الأحمر.

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ويتبقى الاتفاق بين كلا الناديين على المقابل المادي لحسم الصفقة، وإن كان الأقرب حصول المقاولون العرب على مبلغ يقارب ٣٠ مليون جنيه.

ولفت طاهر الأنظار إليه هذا الموسم، حيث خاض ١٦ مباراة نجح خلالهم في إحراز ٣ أهداف وصنع ٦ أخرين.