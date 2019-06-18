رياضة | تصريح مثير من سانشيز يثير الشكوك حول مستقبله مع اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من سانشيز يثير الشكوك حول مستقبله مع اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نجم تشيلي ومانشسيتر يونايتد أليكسيس سانشيز أن فترة مرريت بها في أولد ترافورد كانت من الاسوء في مسيرتي الكروية.

وقال سانشيز خلال تصريحات لـ"ميرور" : "أسوأ فترة في حياتي لمدة ستة أسابيع قضيت".

وأضاف: " لم أشعر بالارتياح، في الاشهر الاولى وقد استعدت مستواي في الأشهر الأخيرة ولعبت بمزيد من الحرية والمتعة.

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يواجه صاحب الـ30 عام مستقبلًا غامضًا في مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، وبحسب بعض التقارير فإدارة الشياطين الحمر سوف تتلقى لأي عرض يطلب خدمات اللاعب.

يشارك التشيلي مع منتخب بلاده حالياً في بطولة كوبا أمريكا لحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.

كما يذكر أن أليكسيس سانشيز، لعب لعب مع مانشستر يونايتد في 27 مباراة بمختلف البطولات، أحرز هدفين وقام بصناعة 4 أهداف.