رياضة | سر عودة "كاسونجو" للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر عودة "كاسونجو" للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فضل نادي الزمالك فكرة عودة الكونغولي كابونجو كاسونجو عن رزاق سيسيه في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.
ويواجه الزمالك النقص العدد في خط الهجوم مما كان السبب الرئيسي وراء رغبة الإدارة في إعادة كابونجو كاسونجو وتفضيله عن رزاق سيسيه في الموسم المقبل.
وأوضح المصدر أن الأولوية للإدارة هو عودة كاسونجو في الوقت الذي يرتبط فيه مصير سيسيه بمدى إمكانية التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد سوبر في الموسم المقبل وحال الفشل في ذلك سيتم إعادة رزاق سيسيه.
وانتهت إعارة سيسيه لصفوف الاتحاد السكندري مع نهاية الموسم الجاري لكن اللاعب لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن ولم يعلن عن وجهته المقبلة.