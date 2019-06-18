رياضة | البنك الأهلي يحصل على توقيع 7 لاعبين استعداداً للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الأهلي يحصل على توقيع 7 لاعبين استعداداً للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي صاعد حديثاً لدوري القسم الثاني على توقيع سبعة لاعبين لقيدهم بالقائمة الثانية من دوري القسم الثاني.
وشملت قائمة التعاقدات الجديدة كلاً من : حماده الدسوقي حارس كفر الشيخ، وعبد الفتاح سعيد دروجبا، وأحمد فتحي لاعبا كفر الشيخ، وحسام الصانع لاعب بنها، ومحمد رزق لاعب فاركو، بجانب ضم مصطفى عبد الستار حارس العبور وزميلة اللاعب نادر السيد.
وإستغني فريق البنك عن 13 لاعب عقب التأهل وهم : عبد الفتاح حسن حارس المرمى وأحمد مرعي، عمرو عزت ومحمد الشربيني وأحمد عيد وعبد المجيد ياسين وسعد السعيد وأسامة مصطفى وكونى أمادو وحسام جمالية وسيد مدبولي ومحمود مجدى ريشة، إضافة إلى إنتهاء تعاقد اللاعب محمود قرني.