رياضة | البنك الأهلي يحصل على توقيع 7 لاعبين استعداداً للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الأهلي يحصل على توقيع 7 لاعبين استعداداً للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي صاعد حديثاً لدوري القسم الثاني على توقيع سبعة لاعبين لقيدهم بالقائمة الثانية من دوري القسم الثاني.

وشملت قائمة التعاقدات الجديدة كلاً من : حماده الدسوقي حارس كفر الشيخ، وعبد الفتاح سعيد دروجبا، وأحمد فتحي لاعبا كفر الشيخ، وحسام الصانع لاعب بنها، ومحمد رزق لاعب فاركو، بجانب ضم مصطفى عبد الستار حارس العبور وزميلة اللاعب نادر السيد.