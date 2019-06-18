رياضة | ميدو: متفائل بطريقة أجيري.. إراحة صلاح قرار جيد وأعاني من منتحل شخصيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: متفائل بطريقة أجيري.. إراحة صلاح قرار جيد وأعاني من منتحل شخصيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لفريق مصر للمقاصة رضاه التام عن أداء منتخب مصر مع المكسيكي أجيري خلال مباراتي تنزانيا وغنييا ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية.

وقال ميدو في تصريحات الراديو 9090 أن الراحة التي حصل عليها محمد صلاح بمثابة قرار جيد جداً لأن اللاعب كان بحاجة إليها بعد الموسم الشاق مع ليفربول.

من ناحية أخرى أبدي ميدو احترامه التام لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تحويله للتحقيق بعد التصريحات التي نسبت إليه عبر صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأكد ميدو أنه يعاني الفترة الأخيرة من أحد الأشخاص الهاكرز والذي تسبب في الأزمة الأخيرة ووصل الأمر للتهديدات من جانبه وأنه يمتلك كل الاثباتات الدالة علي صحة كلامه وأنه سيقدمها إلي المجلس صباح الأربعاء.

واختتم ميدو تصريحاته بأن ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك خلال الفترة الأخيرة بعدما شاهد العديد من الأمور التى تتنافى مع الأخلاق العامة.