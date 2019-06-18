رياضة | ميلان يقترب من ضم راضي كرونيتش

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اقترب نادي ميلان الإيطالي من ضم راضي كرونيتش لاعب وسط فريق إمبولي الإيطالي مقابل 8 ملايين يورو خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن راضي كرونيتش لاعب وسط إمبولي، سيكون أول الصفقات الصيفية للروسونيري مقابل 8 ملايين يورو بعد أن أجرى الكشف الطبي في ميلان، صباح اليوم، ومن المتوقع أن يوقع خلال ساعات على عقد انتقاله إلى الروسونيري لمدة 4 سنوات.

وسبق أن أوضحت تقارير أن ميلان يخصص 40 مليون يورو للصفقات الصيفية، بالإضافة إلى قيمة الراحلين في فترة الانتقالات.