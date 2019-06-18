رياضة | وفد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطير خلال الساعات القليلة المقبلة مسئول من النادي الأهلي إلى إنجلترا من أجل التفاوض مع نادي هيدير سفيلد تاون الإنجليزي للتعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي أو تجديد إعارته لموسم آخر.

ويسعى الوفد الأهلاوي لإتمام صفقة رمضان صبحي في ظل رغبة الجهاز الفني بتواجد اللاعب في الموسم الجديد، بجانب رغبة اللاعب في البقاء بالأهلي.

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وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، قد أكد في تصريحات صحفية أن النادي يتفاوض مع هيدير سفيلد لضم رمضان صبحي بصفة نهائية لكن المقابل المادي الذي يطلبه النادي الإنجليزي كبير للغاية.

وعاد رمضان صبحي للأهلي يناير الماضي على سبيل الإعارة حيث تنتهي إعارته بشكل رسمي بنهاية الشهر الجاري.