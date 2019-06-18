رياضة | لوكاكو يطلب الرحيل من مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاكو يطلب الرحيل من مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي من إدارة ناديه السماح له بالرحيل عن النادي في الميركاتو الصيفي، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إيطالية.

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‫وذكرت صحيفة "اللاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بأن لوكاكو أخبر مانشستر يونايتد بأنه يريد الرحيل والانتقال إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.

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‫وأضافت الصحيفة بأن الصفقة لن تكون سهلة في ظل وجود ماور إيكاردي الذي يوقف كل شئ.‬