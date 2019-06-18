رياضة | ميشيل بلاتيني ينضم إلى قائمة "المجرمين الثلاثة" في فساد مونديال قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميشيل بلاتيني ينضم إلى قائمة "المجرمين الثلاثة" في فساد مونديال قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "فيفا" إلى قائمة المعتقلين في ملف تنظيم قطر لمونديال 2022 بعدما ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه للتحقيق معه في شبهات دفع رشاوى لمسؤولين في الاتحاد الدولي "فيفا"والاتحادات القارية والمحلية.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد عاقب لويس تشيريبوجا، رئيس اتحاد الإكوادور السابق بالإيقاف مدى الحياة، بجانب تغريمه مليون فرنك سويسري (1.01 مليون دولار)، لتورطه في قبول رشاوى من الدوحة.

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كما عاقب فيفا رافائيل سالجويرو الرئيس السابق للاتحاد الجواتيمالي بالإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 7 أعوام بسبب إدانته بالحصول على رشاوى من قطر.