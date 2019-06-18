الامارات | القبض على بلاتيني بسبب الفساد في قطر

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على بلاتيني بسبب الفساد في قطر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني، بتهمة الفساد، حسب ما ذكرت وسائل الاعلام البريطانية.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنه تم إلقاء القبض على بلاتيني كجزء من التحقيقات بشأن الفساد الخاص بمنح قطر حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022.
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