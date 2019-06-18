باريس سان جيرمان يخطط لاستقطاب أليجرى فى يونيو 2020

ووفقاً لما نشره موقع "Le10sport" الفرنسى فإن ليوناردو تواصل مع وكيل أعمال أليجرى من أجل قيادة باريس سان جيرمان حال رحيل توخيل عن صفوف نادى العاصمة الفرنسية. وأشار إلى أن ماسيميليانو أليجرى مدرب يوفنتوس سوف يحصل على راحة من التدريب قبل العودة مرة أخرى فى 2020. وأضاف أن المدير الرياضى لباريس سان جيرمان يجهز أليجرى ليخلف توخيل فى تدريب باريس سان جيرمان فى الفترة المقبلة. وكان توخيل قد جدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2021، بعدما حقق لقبا وحيدا وهو الدورى الفرنسى فى الموسم الماضى.

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