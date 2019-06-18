شكرا لقرائتكم خبر عن «الصّقية»: أوقفنا الهدر المالي.. ورسمنا خطوة عودة «الطائي» لدوري للمحترفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

كشف رئيس المجلس التنفيذي لنادي الطائي المهندس سعود الصقيه، في حديث لــ "الخليج 365": أن الهدف الرئيسي والثابت للمجلس التنفيذي خلال الموسم القادم هو الصعود وعودة الطائي، وهو الهدف المتفق عليه بحول الله وقوته. وأضاف: أن خطوات العمل للموسم الجديد بدأت فعلياً من حيث اختيار المعسكر والملاعب، وسيكون المعسكر في أوروبا وتحديداً في جُمهُورِيَّة رُومَانِيا الشرق الأوروبي شمال نهرِ الدَّانُوب في منطقة جميلة وقريبه من مدِينة بُوخارِست، وخلال الأيام القادمة سيتم التوقيع مع المتعهد لتنفيذ المعسكر.

وتابع الصقيه: «هذا العام كلي ثقة عالية أن الفريق سيمسح الصورة الباهتة التي ظهر بها الموسم الماضي وبرغم ذلك، كان الطائي قاب قوسين أو أدنى من الصعود سواء الموسم الماضي أو قبل الماضي»، وأشار رئيس المجلس التنفيذي أن وجوده ودعمه في الطائي منذ 25 سنة لم يغيب عنه كداعم ومحب ومنتمي وعاشق لهذا الكيان، وكل هذه السنوات ليس لدي قرار أو تدخل في العمل لا من قريب ولا من بعيد سواء في الملفات الإدارية أو الفنية، ولكن هذا العام فقط كنت أقرب من اي وقت مضى مع النادي، وأنا كرئيس مجلس تنفيذي لي وجهات نظر ادارية أكثر من كونها فنية والحمد لله وجدت القبول من اعضاء مجلس الإدارة، والمجلس التنفيذي، في التفاعل مع وجهات نظري، أما السنوات الماضية فقد كنت داعم مالي ومساند للطائي من بعيد وليس قريب داخل دائرة صنع القرار.

وعن تجربة المجالس التنفيذية وتفعيلها في الأندية السعودية قال الصقيه: «الفكرة كانت جميلة من هئية الرياضة، فهو عنصر مساعد لضبط الادارة مالياً وفنياً وإدارياً، وتعدد الآراء والزوايا من أكثر من إنسان افضل من صاحب قرار واحد».

واعترف الصقيه أن المرحلة الماضية كان هناك هدر مالي سواء على مستوى استقطاب اللاعبين الأجانب أو على مستوى المدربين. وقال: «حاليا المجلس التنفيذي أصبح يفحص كل ملف على حدة بصورة دقيقة ومنظمة بعدما اصبح للقرار هوية ومعايير للحكم النهائي».

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وزاد: معنا في تنفيذية الطائي رئيس مجلس الادارة وأعضاءه، بالاضافة للشرفيين لهم باع طويل في العمل الاداري والفني والمالي، والحمد لله يحسب للنادي أنتا فكرنا في المجلس التنفيذي قبل أن يتم الاعلان الرسمي من هئية الرياضة.

ووجه الصقيه رئيس تنفيذي الطائي رسالة للاعبين الطائي بقوله: "الانصباطية الموسم القادم هي الأهم والمرتكز الرئيسي التي من خلالها يتم برمجة الحوافز المالية، واستلام الرواتب الشهرية ستكون في وقتها وبصورة منظمة، وحقيقة لاحظت الكثير من الأندية بما فيها الطائي عليها التزامات رواتب شهرية تصل إلى 5-6 شهور، ويترتب على ذلك خسارة النادي أو أي نادي آخر، وهنا يجب التخلص من الوعود الوهمية للاعبين من قبل ادارات الأندية، وعدم تحميل الأندية أكثر من طاقاتها، فجميع السيولة المالية هي تبرعات محبين وعاشقين لهذا علينا أن نلتزم، حتى ننجح في العمل وتكون مصداقية هي الأهم في التعامل، وكلما كان النادي ملتزم على كل ما اتفق مع أي لاعب بشكل واضح وصريح وصرف واجبات العقد، هنا اللاعب مطالب بتنفيذ واجباته والتزاماته التي عليه مع النادي، فالعلاقة يجب أن تحكمها واجبات والالتزامات.

وعن رسالته لجماهير الطائي قال الصقيه؛ على جماهيرنا الصبر ولا يمكن نعد في شيء والجميع معنا يعمل بنفس الوتيرة، وسنعمل بقدر الإمكان على هدف الصعود وتقديم المستوى الذي يعكس الجهد العالي المقدم من تنفيذية الطائي، ونحاول قدر الإمكان تلافي اخطاء الموسم الماضي، وعلى جماهيرنا الوقوف مع المجلس التنفيذي والإدارة والفريق في منظومة واحدة، لتحقيق الهدف الواحد وهو الصعود والعودة لمكان الطائي الحقيقي.

وأعلن الصقيه عن استثمار واجهة مقر النادي الجديد في مشار من خلال استثمار الجهة الغربية، وجاري العمل لأخذ موافقات الجهات الرسمية، خاصة هيئة الرياضة والبلديات لاستكمال كافة الإجراءات، وأنا من الناس الذي طلبت يكون الاستثمار ذاتي من النادي، وليس منحها لمستثمر حتى يكون الدخل كامل للنادي.

وعن المدرب الروماني الجديد للطائي قال الصقيه: حرصنا أن يكون المدرب مغمور ويرغب في العمل الحماسي لصناعة اسم له في الدوري السعودي، وكما هو معروف المدرب صاحب السجل والبطولات يريد عقد ضخم واشياء أخرى مرتفعة، لكن فضلنا هذا الروماني لوجود عناصر مهمة في المدرب، وهي أن يكون جديد على الرياضة السعودية ودوري الأولى تحديداً وقوي الشخصية".

وأبان: "هاتفت المدرب الجديد وتعرفت على طموحاته وشخصيته ووجدت فيه الصرامة والقوة، وهو يتبع الطريقة الإيطالية أو التكتيك الإيطالي كأسلوب فني له، وسيمنح كل خيارات النجاح وفق ما اتفقت معه هاتفيا، خاصة أن المعسكر سيكون لديه في رومانيا لإكمال كافة تجهيزاته.