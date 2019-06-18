شكرا لقرائتكم ليفركوزن يضم المدافع سينكغرافن من أياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ ساعتين في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 10:11

تابع باير ليفركوزن، رابع الدوري الألماني لكرة القدم في الموسم المنتهي، نشاطه في فترة الانتقالات الصيفية من خلال الحصول على توقيع مدافع أياكس أمستردام الهولندي دالي سينكغرافن.



وبات سينكغرافن ثالث لاعب ينضم الى صفوف ليفركوزن منذ نهاية الموسم بعد لاعب وسط جاره هوفنهايم كريم ديميرباي والفرنسي القادم من باريس سان جرمان موسى ديابي.

وغاب سينكغرافن عن معظم مباريات فريقه أياكس أمستردام في موسم 2018-2019 بسبب إصابة في الركبة، لكنه يبدو مناسبا لليفركوزن ومدربه الحالي، مدرب أياكس السابق بيتر بوس.

وقال المدير الرياضي لباير ليفركوزن المدرب السابق لمنتخب ألمانيا رودي فولر "بيتر بوس أشرك دالي في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة التي أشرف فيها على أياكس، لكنه يستطيع اللعب في الوسط وفي أي موقع هجومي"، وتابع "يمكن أن يعطينا (سينكغرافن) خيارات عديدة مع تنوع أدائه".