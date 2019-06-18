شكرا لقرائتكم تشيلي تكتسح اليابان برباعية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ساو باولو - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 10:10

اكتسحت تشيلي حاملة اللقب، اليابان المشاركة ببطاقة دعوة 4-صفر في ساو باولو في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم التي تستضيفها البرازيل حتى السابع من تموز (يوليو) المقبل.



وسجل إريك بولغار (41) وإدواردو فارغاس (54 و83) وألكسيس سانشيز (82) الأهداف. وسجل إريك بولغار (41) وإدواردو فارغاس (54 و83) وألكسيس سانشيز (82) الأهداف. وتشاركت تشيلي بطلة النسختين الأخيرتين (2015 و2016) صدارة المجموعة مع الأوروغواي التي فازت بنتيجة مماثلة على الاكوادور الأحد في بيلو هوريزنتي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلي تكتسح اليابان برباعية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.