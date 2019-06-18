شكرا لقرائتكم أحمال بدنية للاعبى الإسماعيلى فى المران الصباحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى منذ قليل لاعبى الفريق الاول لكرة القدم بالإسماعيلى، مرانهم الذى أنطلق فى الساعة السادسة صباح اليوم . خاض الللاعبين المران قاده الجهاز الفنى الذى محمود جابر القائم باعمال المدير الفنى وعطية صابر المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى بجانب صبرى المنياوى مدير الكرة. ومن المقرر أن يخوض الفريق مران آخر مساء اليوم ضمن تحضيراته لخوض منافسات الموسم الجديد. Advertisements شهد المران استمرار رفع الاحمال البدنية من خلال خوض تدريبات تهدف للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية. التدريب اشتمل على تدريبات رفع أثقال وآخرى بالاستيك والتى تستهدف تقوية العضلات لدى اللاعبين قبل أن يؤدو تدريبات بالجرى حول الملعب وفق توقيتات محددة. واختتم المران بتدريبات خفيفة بالكرة شملت التسليم والتسلم واللعب فى المساحات.

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