شكرا لقرائتكم أيمن يونس: أمم أفريقيا صعبة وبها منتخبات كبيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن بطولة الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر، صعبة فى ظل وجود منتخبات كبيرة تستطيع المنافسة على اللقب مثل السنغال والمغرب وتونس والجزائر . Advertisements وقال يونس فى تصريح لـ " الخليج 365 ": "الجميع ينتظر من المنتخب التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بأداء مشرف ". وأشار يونس، إلى قوة منتخب مصر و التى ستظهر فى المباريات الرسمية ، مؤكدا أن المنتخب يمتلك لاعبين أذكياء و ذو شخصية قوية فى الملعب قادرين على تحقيق اللقب .

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