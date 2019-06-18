شكرا لقرائتكم تشيلي تهزم اليابان وتشارك الأوروغواي الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل المهاجم الخطير إدواردو فارغاس هدفين ليقود منتخب تشيلي إلى بداية قوية في رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) بالفوز الساحق 4 - صفر على المنتخب الياباني مساء الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا بالبرازيل.

واقتسم منتخب تشيلي، الفائز بلقب نسختي 2015 و2016 من البطولة، صدارة المجموعة الثالثة مع منتخب أوروغواي، الذي فاز بنفس النتيجة على المنتخب الإكوادوري مساء الأحد في المباراة الأولى بالمجموعة.

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وحسم منتخب تشيلي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله إيريك بولغار في الدقيقة 41 .

وفي الشوط الثاني، أمطر منتخب تشيلي شباك المنتخب الياباني بثلاثة أهداف سجلها فارغاس في الدقيقتين 54 و83 وأليكسيس سانشيز في الدقيقة 82.

ويشارك المنتخب الياباني (محاربو الساموراي)، وصيف بطل آسيا، للمرة الثانية فقط في تاريخ البطولة بدعوة من اتحاد كرة القدم بأميركا الجنوبية (كونميبول).