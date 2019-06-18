شكرا لقرائتكم المقاولون يكشف عرض الأهلى لضم طاهر طاهر.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف نادى المقاولون العرب، عن العرض الذى قدمه الأهلى لضم لاعب الفريق طاهر طاهر، فى يناير الماضى وصل إلى 15 مليون جنيه وذلك قبل أن يتعرض اللاعب للإصابة فى مباريات الدور الثانى بالدورى .
وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح قد وافق على بيع طاهر محمد طاهر مهاجم الذئاب لأعلى سعر، بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض في الفترة الأخيرة أبرز هذه العروض من الأهلي وبيراميدز بالإضافة لعرض من خارج مصر.
وأضاف المشرف على الكرة في تصريحاته الخاصة إن مصلحة المقاولون تطلب عدم التسرع في اتخاذ القرار ودراسة كل العروض قبل منح الموافقة لأي نادي والأعلى سعر سيفوز بالصفقة.
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