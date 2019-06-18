شكرا لقرائتكم ثنائي بيراميدز على رادار الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا يتوقع أحد أن ينتقل لاعب من النادي الأهلى لنظيره بيراميدز أو العكس منذ بيع وتحول اسم الأخير من الأسيوطي لبيراميدز، إلا أنه يبدو أن هناك انفراجة فى هذا الأمر، حيث بدأ مسئولو الناديين فى جس نبض الأخر بخصوص الاستغناء عن بعض لاعبيه عن طريق بعض الوسطاء، ويترقب مسئولو الأهلى موقف نادي بيراميدز فى الفترة القادمة، تمهيداً للدخول فى مفاوضات لضم ثنائي بيراميدز الدولي نبيل دونجا وأحمد أيمن منصور، خاصة وأن الأهلى يحتاج لخدماتهما بشدة لسد ثغرات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وحصل الأهلى على توقيع أحمد أيمن منصور قبل انتقاله لبيراميدز من صفوف المصري البورسعيدي، إلا أن الصفقة لم تتم بعد تعرض اللاعب لقطع فى الرباط الصليبي، فيما نجح دونجا فى تثبيت اقدامه بقوة كواحد من أفضل لاعبي الوسط فى الكرة المصرية، فى الوقت الذي يرغب بيراميدز فى التعاقد مع النيجيري جونيور أجاي، الأمر الذي قد يدفع الناديين لعمل صفقة تبادلية رغم تمسك الأهلى باستمرار أجاي فى الموسم المقبل.