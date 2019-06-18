شكرا لقرائتكم الأهلى يرسل أحد مسئوليه لتجديد إعارة رمضان صبحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص مسئولى النادى الأهلى، على أن يطير أحد المسئولين إلى العاصمة الإنجليزية لندن للاجتماع مع مسئولي هيدرسيفيلد الأنجليزي، للتفاوض حول تجديد إعارة رمضان صبحي فى الموسم الجديد.
ولم يرسل الأهلى حتى هذه اللحظة أي عروض رسمية لهيدرسيفيلد بشأن رمضان صبحي، حث اقتصرت المفاوضات على الصيغة الشفهية، وكان هيدرسيفيلد قد خاطب رمضان صبحى للانتظام في تدريباته بداية من يوم 2 يوليو المقبل فور انتهاء فترة إعارته للأهلي.
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