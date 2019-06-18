“كامل” جدول مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 ||مباريات منتخب مصر وجميع مواعيد مباريات...

نقدم لكم جدول مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر لها أن تبدأ في يوم 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، كما وضعه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كافة مواعيد مباريات أمم أفريقيا 2019، والتي تضمن مباريات منتخب الفراعنة، وجميع المباريات، حيث تبدا البطولة بمباراة لمنتخب مصر مع منتخب زيمبابوي

جدول مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019

تنطلق مباريات بطولة الأمم الأفريقية في نسختها الحالية بمباراة منتخب مصر وزيمبابوي، يوم الجمعة القادة 21 يونيو 2019، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث جاءت نتائج قرعة كاس الأمم الأفريقية 2019، والتي يتم تنظيمها على أرض مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، وقد تم تقسيم المجموعات إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل لدور المن نهائي المنتخبين أصحاب المركزين الأول والثاني، وعدد افضل (4) منتخبات أصحاب المركز الثالث.

نتائج قرعة كاس الأمم الإفريقية 2019

المجموعة المنتخبات الأولى مصر، الكونغو، أوغندا، زيمبابوى الثانية نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندى الثالثة السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا الرابعة المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا الخامسة تونس، مالى، موريتانيا، أنجولا السادسة الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو

جدول مباريات أمم أفريقيا 2019

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جدول مجموعة منتخب مصر