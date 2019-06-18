اعتقال ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم ألقت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، القبض على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني، في إطار تحقيقات بوقوع فساد، حسبما أفادت مصادر صحفية فرنسية. وتحقق فرنسا في إسناد تنظيم مونديال 2022 إلى قطر.

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