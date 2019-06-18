تقارير: القبض على ميشيل بلاتيني في قضية "فساد مونديال قطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، صباح اليوم الثلاثاء، عن اعتقال الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتحقيق بتهم الفساد.
ونشرت الصحيفة الإنجليزية نبأ اعتقال بلاتيني، للتحقيق معه بتهم فساد خلال عملية اسناد بطولة كأس العالم 2022 إلى قطر.
وحسبما أفادت MediaPart فإنه تم احتجاز بلاتيني صباح اليوم الثلاثاء وذلك كجزء من التحقيقات الخاصة بمنح قطر كأس العالم 2022.
وسائل إعلام فرنسية نشرت أنه تم نقل الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي إلى مكتب مكافحة الفساد في فرنسا
الأسطورة الفرنسية توليه منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في وقت سابق، قبل أن يتم إيقافه عن رئاسة "يويفا" بعد أن تسببت معاملاته مع سيب بلاتر الرئيس السابق للفيفا في جره إلى خضم الفضيحة التي ضربت الاتحاد الدولي للعبة.
يذكر أن بيلاتيني حصل على أفضل لاعب أوروبي في الأعوام 1983 و1984 و1985 وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول عامي 1984 و1985.
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