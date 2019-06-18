كوبا أمريكا: تشيلي تستهل حملة الدفاع عن لقبها بالفوز على “الساموراي”

سجل المهاجم إدواردو فارغاس هدفين ليقود منتخب تشيلي إلى بداية قوية في رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بالفوز الساحق 4-0 على المنتخب الياباني اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة المقامة حالياً بالبرازيل.

واقتسم منتخب تشيلي، الفائز بلقب نسختي 2015 و2016 من البطولة، صدارة المجموعة الثالثة مع منتخب أوروغواي الذي فاز بنفس النتيجة على المنتخب الإكوادوري الأحد في المباراة الأولى بالمجموعة.

وحسم منتخب تشيلي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله إيريك بولغار في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، أمطر منتخب تشيلي شباك المنتخب الياباني بثلاثة أهداف سجلها فارجاس في الدقيقتين 54 و83 وأليكسيس سانشيز في الدقيقة 82.

ويشارك المنتخب الياباني “محاربو الساموراي”، وصيف بطل آسيا، للمرة الثانية فقط في تاريخ البطولة بدعوة من اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية “كونميبول”.