يوفنتوس يكشف عن موعد المؤتمر الصحفي لتقديم ساري

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن موعد تقديم مدرب الفريق الجديد ماوريسيو ساري، وذلك بعد التعاقد معه رسميًا، قادمًا من تشيلسي.
ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ساريسيتم تقديمه في مؤتمر صحفي للإعلام والجماهير يوم الخميس المقبل الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، في قاعة "جياني وأومبرتو
ووقع ساري عقدًا لتدريب السيدة العجوز لمدة 3 سنوات، بعد مفاوضات استمرت عدة أسابيع، على أن يتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 6 ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافآت أخرى مرتبطة بإنجازاته مع اليوفي.
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