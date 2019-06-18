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يوفنتوس يكشف عن موعد المؤتمر الصحفي لتقديم ساري

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن موعد تقديم مدرب الفريق الجديد ماوريسيو ساري، وذلك بعد التعاقد معه رسميًا، قادمًا من .

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ساري

سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي للإعلام والجماهير يوم الخميس المقبل الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، في قاعة "جياني وأومبرتو
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أنييلي" بملعب أليانز، معقل البيانكونيري.

ووقع ساري عقدًا لتدريب السيدة العجوز لمدة 3 سنوات، بعد مفاوضات استمرت عدة أسابيع، على أن يتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 6 ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافآت أخرى مرتبطة بإنجازاته مع اليوفي.

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