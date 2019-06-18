اليوم.. منتخب الهوكي يواجه اسكتلندا في بطولة فرنسا الدولية

يخوض منتخب مصر الأول للهوكي تجربة قوية اليوم الثلاثاء عندما يواجه نظيره الاسكتلاندي، في ثالث مباريات الفريق في إطار منافسات الجولة الثالثة من

منافسات المجموعة الأولى ببطولة فرنسا الدولية المقامة خلال الفترة من 15 وحتى 23 يونيو الجاري.

ونجح الفراعنة في الفوز ضمن الجولة الأولى على منتخب سنغافورة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ثم تغلب على ايرلندا بنتيجة 1/2.

ويتصدر المنتخب المصرى المجموعة التى تضم كلا من ايرلندا واسكتلاندا وسنغافورة .