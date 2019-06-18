تعرّف علي الجهاز الفني الخاص بمنتخب ناشئي السلة قبل انطلاق البطولة العربية

تبدأ منافسات البطولة العربية لناشئي السلة، تحت 16 سنة، اليوم الثلاثاء، على الصالة المغطاة بوزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 18 حتى 25 يونيو الجارى.

وتضم الجهاز الفني كلًا من:

رفيق يوسف، مديرًا فنيًا، وأحمد محمد، مدربًا مساعدًا، وإسلام محمد، مدربًا، ومحمد مجدي أبو فريخة، محلل أداء فني، وإيهاب صلاح أحمد، مخطط أحمال، ووليد أحمد نجيب،

مدير إداري، ومصطفى إبراهيم أحمد، طبيبًا.

تجمع المباراة الافتتاحية، عصر اليوم الثلاثاء، بين مصر ولبنان، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بتوقيت القاهرة، بالصالة المغطاة بـ6 أكتوبر.

يشارك فى البطولة 6 منتخبات عربية، هي: السعودية، والبحرين، والجزائر، وتونس، ولبنان، إضافة إلى مصر المستضيفة.