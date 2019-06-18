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تعرّف علي الجهاز الفني الخاص بمنتخب ناشئي السلة قبل انطلاق البطولة العربية

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 تبدأ منافسات البطولة العربية لناشئي السلة، تحت 16 سنة، اليوم الثلاثاء، على الصالة المغطاة بوزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 18 حتى 25 يونيو الجارى.

وتضم الجهاز الفني كلًا من:

 رفيق يوسف، مديرًا فنيًا، وأحمد محمد، مدربًا مساعدًا، وإسلام محمد، مدربًا، ومحمد مجدي أبو فريخة، محلل أداء فني، وإيهاب صلاح أحمد، مخطط أحمال، ووليد أحمد نجيب،

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مدير إداري، ومصطفى إبراهيم أحمد، طبيبًا.

 تجمع المباراة الافتتاحية، عصر اليوم الثلاثاء، بين مصر ولبنان، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بتوقيت القاهرة، بالصالة المغطاة بـ6 أكتوبر.

 يشارك فى البطولة 6 منتخبات عربية، هي: ، والبحرين، والجزائر، وتونس، ولبنان، إضافة إلى مصر المستضيفة.

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