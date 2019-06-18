تعرّف على قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة العربية لناشئي السلة

تبدأ منافسات البطولة العربية لناشئي السلة، تحت 16 سنة، غدًا الثلاثاء، على الصالة المغطاة بوزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 18 حتى 25 يونيو الجارى.

تضم قائمة المنتخب كلًا من: عمر محمد جابر، إبراهيم محرم، مؤمن طارق خيري، عمر النمر، آسر جوده، أحمد ياسر، محمود وليد، كريم أبو سريع، بلال عبدالمطلب، عمر عبدالسلام،

علي وحيد، عبدالله ناصر.

تكون مباراة مصر ولبنان هي الافتتاح، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بتوقيت القاهرة، بالصالة المغطاة بـ6 أكتوبر.

يشارك فى البطولة 6 منتخبات عربية، هي: السعودية، والبحرين، والجزائر، وتونس، ولبنان، إضافة إلى مصر المستضيفة.