رياضة | برشلونة يضع ٤ شروط للتعاقد مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يضع ٤ شروط للتعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُراقب نادي برشلونة كافة التطورات من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وسيبدأ في التحرك لضم اللاعب في حالة توافر عدة شروط، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.

ووفقا لصحيفة "الموندوديبورتيفو" والقريبة من برشلونة فإن النادي الكتالوني وضع ٤ شروط لضم اللاعب وهي أن يسمح الخليفي مالك باريس سان جيرمان برحيل اللاعب.

وأضافت أن يقبل الجهاز الفني بضم نيمار، بجانب تخفيض راتبه الذي يتقاضاه مع باريس سان جيرمان والمقدر بـ٣٠ مليون يورو في الموسم.

‫كما حدد النادي شرطا أخيرا بأن نيمار الدعوى ضد البارسا في القضاء.‬