رياضة | استاد الإسماعيلية في أبهى صوره لاستضافة أمم إفريقيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استاد الإسماعيلية في أبهى صوره لاستضافة أمم إفريقيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام صباح اليوم الثلاثاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، ومحمد شيحة عضو اللجنة المنظمة للبطولة رئيس المجموعة السادسة بجولة تفقدية باستاد الاسماعيلية.

وأثني وزير الرياضة على كافة الاستعدادات والتجهيزات التي تم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠% وفقا للتوقيتات المحددة.

وشدد صبحي على ضرورة التنظيم الجيد أثناء فعاليات البطولة لكل المباريات، مؤكدا على ثقته الكاملة في مجموعة العمل القائمة على المجموعة السادسة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير للواء حمدي عثمان محافظ الاسماعيلية، على مجهوداته الكبيرة في توفير كافة الإحتياجات وتذليل أي عقبات أمام المنتخبات التي ستستضيفها محافظة الاسماعيلية.

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وفي نفس السياق، قام وزير الشباب والرياضة بزيارة للفنادق التي سوف تستقبل منتخبات المجموعة السادسة، حيث أعرب عن سعادته باستعدادات الفنادق لاستقبال الوفود والبعثات المرافقة لمنتخبات مجموعة الإسماعيلية.

وعلى هامش الجولة التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزير المجتمع السنغالي مستر سيك، والذي عبر عن سعادته بتواجد منتخب السنغال في معسكره بمحافظة الاسماعيلية، مشيدا بروعة طقسها وجمال شوارعها، كما وجه شكره على حسن الاستقبال والضيافة وتمنى كل التوفيق لمنتخب السنغال، ومنتخب مصر، مؤكدا نجاح مصر في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كما التقي الدكتور أشرف صبحي باللاعب السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الانجليزي، الذي عبر عن سعادته بتواجده في مصر بلد صديقه المقرب محمد صلاح والذي يتمنى له أن يظهر بصورته المتألقة والمعتادة مع منتخب مصر، وداعب وزير الرياضة مؤكدا على حمل منتخب السنغال لكأس البطولة، حيث قال له طبعا وبكل سرور.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية تستضيف المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات غانا، الكاميرون، غينيا بيساو، وبنيين، وتنطلق أولى مباريات افتتاح المجموعة يوم ٢٥ يونيو الجاري، بمباراة الكاميرون وغينيا بيساو.

يأتي ذلك ضمن استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم رقم ٣٢، والتي تشهد مشاركة ٢٤ منتخبا إفريقيا لأول مرة، والتي تقام خلال الفترة من ٢١يونيو الي ١٩ يوليو المقبل.