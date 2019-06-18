رياضة | تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع ساديو ماني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع ساديو ماني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الالتقاء بالسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي خلال مقر إقامة بعثة منتخب السنغال بأحد الفنادق بالإسماعيلية.

ورحب وزير الشباب والرياضة بلاعب فريق ليفربول وجميع أفراد بعثة منتخب السنغال في مصر، وتمنى لهم التوفيق في البطولة الإفريقية، فيما أبدى ماني سعادته الكبيرة بتواجده في مصر والأجواء الرائعة التي لمسها منذ وصوله.

Advertisements

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الثلاثاء إلى محافظة الإسماعيلية للاطمئنان على كافة الأجواء هناك قبل انطلاق بطولة إفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة إفريقيا في نسختها الـ٣٢ في الفترة من ١٩ يونيو الجاري وحتى ٢١ يوليو المقبل.

ويقع منتخب السنغال في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الجزائر وكينيا وتنزانيا.