رياضة | نونو جوميز: صلاح يستطيع الفوز بالكرة الذهبية من ميسي ورونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نونو جوميز: صلاح يستطيع الفوز بالكرة الذهبية من ميسي ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مهاجم منتخب البرتغال السابق، نونو جوميز أن اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي،يستطيع أن يكون الأفضل في العالم، وذلك بعد فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وخلال تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء قال جوميز: "الان اصبح صلاح في منافسة مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وهو شئ كبير كما نا عمره اصغر من الثنائي.

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وأكمل أنه يعرف محمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا من اللاعبين المتواجدين في المنتخب المصري.

وتابع أن منتخب المصر يستطيع أن يفوز بالكان الافريقي، وخاصة أنها تقام علي أرضة ووسط جماهيره فهو الفريق الاقرب لحصدها.

واختتم البرتغالي حديثه قائلاً: بطولة أمم أفريقيا تضم لاعبين مميزين آخرين على رأسهم السنغالي ساديو ماني والمغربي حكيم زياش بالأضافة الى المصري محمد صلاح الأفضل في افريقيا.