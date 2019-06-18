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رياضة | أكبر كذبة في ريال مدريد

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نفى داني سيبايوس نجم ريال مدريد الإسباني ما أثير حول دخوله في حوار مع مدربه زين الدين زيدان بخصوص مستقبله مع الفريق.

 

وأكد سيبايوس عدم صحة رحيله عن في عدة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، والتي قال فيها:  "أود أن أعلق على التقارير التي تم نشرها اليوم في وسائل الإعلام، لم أجتمع مع أي شخص من الجهاز الفني لريال مدريد".

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وأضاف سيبايوس: "تعرضت للإساءة في العبارات المنسوبة إلي في هذا الشأن أعتقد أنه من غير المهني نشر مثل هذا النوع من الأخبار الكاذبة، خصوصاً أننا نعمل ونناضل مع المنتخب الإسباني تحت 21 للفوز ببطولة أوروبا".

 

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