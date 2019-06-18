رياضة | أكبر كذبة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكبر كذبة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى داني سيبايوس نجم ريال مدريد الإسباني ما أثير حول دخوله في حوار مع مدربه زين الدين زيدان بخصوص مستقبله مع الفريق.

وأكد سيبايوس عدم صحة رحيله عن ليفربول في عدة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، والتي قال فيها: "أود أن أعلق على التقارير التي تم نشرها اليوم في وسائل الإعلام، لم أجتمع مع أي شخص من الجهاز الفني لريال مدريد".

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وأضاف سيبايوس: "تعرضت للإساءة في العبارات المنسوبة إلي في هذا الشأن أعتقد أنه من غير المهني نشر مثل هذا النوع من الأخبار الكاذبة، خصوصاً أننا نعمل ونناضل مع المنتخب الإسباني تحت 21 للفوز ببطولة أوروبا".