رياضة | وزير الرياضة يتفقد استاد الإسماعيلية ويطمئن على منتخب السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يتفقد استاد الإسماعيلية ويطمئن على منتخب السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالسيد سيك وزير المجتمع السنغالي على هامش تواجده مع بعثة السنغال في الإسماعيلية استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الثلاثاء إلى محافظة الإسماعيلية للاطمئنان على كافة الأجواء هناك قبل انطلاق بطولة إفريقيا.

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وتستضيف مصر بطولة إفريقيا في نسختها الـ٣٢ في الفترة من ١٩ يونيو الجاري وحتى ٢١ يوليو المقبل.

ويقع منتخب السنغال في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الجزائر وكينيا وتنزانيا.

وخلال المقابلة مع وزير المجتمع السنغالي أكد وزير الشباب والرياضة على ترحيبه الكامل بتواجد البعثة في مصر ومتمنيا لهم التوفيق، فيما أشاد السيد سيك بالأجواء الرائعة التي لمسها منذ وصول بعثة منتخب السنغال.