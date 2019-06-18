رياضة | نجم برشلونة يرحب بعودة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يرحب بعودة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح النجم الأوروجوياني لويس سواريز بانه يرحب بعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس جيرمان إلى برشلونة خلال الانتقالات الصيفية الجارية وانه يتمنى ان يري مهاراته في ملعب "الكامب نو" مرة اخرى

وفي تصريحات لـ سواريز نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو "قال :"أفضل سنوات حياتي قضيتها في برشلونة، فقد لعبت مع ميسي، فهو أفضل لاعب في العالم ونيمار أيضا.

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وأكمل: "عودة نيمار؟ من لا يرغب بالاستمتاع بلاعب مثل نيمار فهو لاعب من طراز رفيع؟ هذا ما يتحدثون عنه في السوق، لكنه ينتمي لباريس سان جيرمان الآن ".

وبخصوص التعاقد مع جريزمان الذي بات مؤكداً بنسبة كبيرة، قال لويس "ما يجب أن أقوله عن جريزمان هو نفس ما قلته العام الماضي، إنه لاعب ذات قدرات عالية، لكن هو لاعب أتلتيكو مدريد، ولايمكن ان اقول شئ اخر بعد ذلك".

وترددت الاخبار حول عودة نيمار إلى البلوجرانا بعد أن رحل الى النادي الباريسي منذ موسمين بصفقة كانت قيمتها 222 مليون يورو، وذلك بعد تصريحات ناصر الخليفي ريس باريس جيرمان الذى صرح ان لا مانع لرحيل اي لاعب لا يمكن العطاء في باريس.