رياضة | تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المكسيكى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيل الفراعنة في مباراة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويقود محمد الشناوي حراسة مرمى منتخب مصر على حساب احمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم جنش بينما مروان محسن لخط الهجوم على حساب أحمد علي.

تشكيل منتخب مصر المنتظر أمام زيمبابوي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: أيمن أشرف وأحمد حجازي ومحمود علاء وأحمد المحمدي

خط الوسط: محمد النني وطارق حامد ومحمود حسن تريزيجيه وعبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح ومروان محسن