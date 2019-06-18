رياضة | "ميسي" ريال مدريد يتلاعب بمدافعي تشيلي ويهدر هدفا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميسي" ريال مدريد يتلاعب بمدافعي تشيلي ويهدر هدفا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلاعب تاكيفوسا كوبو نجم نادي ريال مدريد الإسباني الملقب بـ"ميسي اليابان" بمدافعي منتخب تشيلي خلال مباراة بلاده في كوبا أمريكا والتي خسرتها اليابان برباعية نظيفة.

وشارك كوبو مع منتخب اليابان في مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات بكوبا أمريكا 2019 أمام منتخب تشيلي حامل اللقب وظهر في إحدى الهجمات الخطيرة للساموراي على مرمى تشيلي، حيث تسلم الكرة خارج منطقة الجزاء، وقام بمراوغة مدافعي حامل اللقب، لينفرد بالمرمى، لكنه سددها في الشباك الخارجية.

كان ريال مدريد قد حصل على توقيت ميسي اليابان من فريق طوكيو الياباني.