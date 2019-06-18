رياضة | ليفربول يقترب من كيليان مبابي والدليل "جيمس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يقترب من كيليان مبابي والدليل "جيمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب فريق ليفربول الإنجليزي من ضم كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت تقارير بريطانية عن أن ليفربول هو وجهة مبابي في حال فشل ريال مدريد الإسباني في ضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وعززت هذه التكهنات لقطات مبابي مع أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس في الولايات المتحدة أحد المساهمين في ملكية ليفربول وتزامنت الصور مع زيارة يورجن كلوب مدرب الريدز إلى الولايات المتحدة الأمريكية.