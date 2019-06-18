رياضة | التشكيلة المثالية للراحلين عن أنديتهم هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة المثالية للراحلين عن أنديتهم هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الأندية الأوروبية تدعيم صفوفها بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الرياضي 2019/2020.

ورصدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، التشكيلة المثالية لأبرز النجوم المتاحين مجاناً في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتنتهي عقود بعض النجوم مع أنديتهم في 30 يونيو الجاري وجاءت التشكيلة المثالية للراحلين عن أنديتهم هذا الصيف كالآتي:

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حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا، جاري كاهيل، دييجو جودين، ألبيرتو مورينو.

خط الوسط: هيكتور هيريرا، أدريان رابيو، أندير هيريرا، خوان ماتا.

خط الهجوم: ياسين ابراهيمي، ماريو بالوتيلي.