رياضة | موعد مباراة كولومبيا وقطر الأربعاء 19-6-2019 في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة كولومبيا وقطر الأربعاء 19-6-2019 في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم الأربعاء المقبل مباراة كولومبيا وقطر والتي تجمع المنتخبين على ملعب إستاد المورمبي لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز أرقام المنتخبين قبل المباراة بالإضافة إلى موعدها بالتوقيت المحلي لمصر والسعودية وجرينيتش والقنوات التي ستتولى نقلها على الهواء مباشرةً.

البداية كانت بالمنتخب الكولومبي الذي يحتل صدارة المجموعة برصيد ثلاثة نقاط جمعها بالفوز على المنتخب الارجنتيني في الجولة الأولى بهدفين مقابل لا شيء.

Advertisements

في المقابل يحتل المنتخب القطري المركز الثاني مع منتخب باراجواي برصيد نقطة واحدة بعد أن إنتهى لقاء العنابي بضيفه الباراجوياني في الجولة الأولى بالتعادل الإيجابي 2-2.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الثانية عشر والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي للسعودية الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت جرينيتش +GMT

فيما ستتولى قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 3 مهمة نقل المباراة ويعلق عليها يوسف سيف فيما سيتولى التعليق على المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 4 الثنائي حسن العيدروس وعماد الحوسني.