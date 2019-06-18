شكرا لقرائتكم الأوروغواي تخسر جهود فيتشينو في "كوبا أميركا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيلو هوريزونتي (البرازيل) - أ ف ب | منذ ساعة في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 10:09

ستكمل الأوروغواي مشوارها في كوبا أميركا المقامة في البرازيل دون لاعب وسطها ماتياس فيتشينو، بسبب إصابة تعرض لها في مباراة الأحد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الإكوادور (4-صفر).



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وأصيب لاعب إنتر ميلان الإيطالي في العضلة الخلفية للفخذ قبيل نهاية المباراة، وخضع الإثنين للفحوص التي أظهرت أن ليس باستطاعته مواصلة المشوار مع منتخب بلاده في البطولة القارية.

وقال الاتحاد الأوروغوياني في بيان "كشفت نتائج التصوير إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ما سيبعده عن المشاركة في ما تبقى من البطولة".

وأقر مدرب المنتخب أوسكار تاباريز في المؤتمر الصحافي الذي تلى الفوز على الإكوادور بأنه يشعر بالقلق حيال حجم خطورة الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط البالغ 27 عاما.

وتلتقي الأوروغواي في مباراتها الثانية مع ضيفة البطولة اليابان يوم الخميس في لقاء سيحظى خلاله لاعب ريال مدريد الإسباني فيديريكو فالفيردي الذي دخل بدلا من فيتشينو بعد إصابة الأخير، أو لاعب أرسنال الإنكليزي لوكاس توريرا بفرصة الوجود في التشكيلة الأساسية.