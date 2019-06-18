شكرا لقرائتكم كاسونجو يرفض عرض أذربيجاني ويترقب آخر بلجيكياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك المنتهى إعارته للوحدة السعودى، مناقشة العرض الذى تلقاه من أحد أندية الدورى الأذربيجانى، بسبب ضعف المقابل المالى.

وأوضح اللاعب للمقربين منه إنه سيعود من الكونغو خلال الفترة القادمة إلى القاهرة، من أجل الاجتماع مع مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، لحسم مستقبله بشأن العودة إلى القلعة البيضاء أو خوض تجربة خارجية جديدة فى الموسم المقبل، ولكنه يفضل العودة إلى ناديه أو تسويقه أوروبيًا؛ خاصة أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لأحد الأندية البلجيكية قبل انتقاله إلى الفريق السعودى فى شهر يناير الماضى، ولكن ضعف المقابل المالى للعرض البلجيكى أدى إلى موافقته بالتوافق مع رغبة الزمالك فى انتقاله إلى الوحدة السعودى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر والتى انتهت خلال الفترة الماضية.