شكرا لقرائتكم "أخضر السلة" للناشئين يواجة تونس في افتتاح العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ ساعة في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 09:19

يلعب المنتخب السعودي لكرة السلة للناشئين اليوم (الثلثاء)، أولى مبارياته أمام المنتخب المنتخب التونسي في افتتاح البطولة العربية للناشئين التي تستضيفها العاصمة مصر القاهرة.



وكان المنتخب السعودي أنهى الحصة التدريبية الأخيرة في صالة مدينة 6 أكتوبرن بقيادة المدرب التركي تناير بعدما أنهى معسكره التدريبي في الاسكندرية الذي بدأ من 25 من شهر رمضان الماضي.

رئيس الوفد السعودي عضو مجلس الادارة حمود المالكي، أكد أن المنتخب جاهز فنياً لخوض غمار البطولة، بعدما لعب مباريات قوية، لافتاً إلى أن المنتخب التونسي يعد أحد أقوى المنتخبات الافريقية التي ستخوض البطولة الافريقية بعد انتهاء هذه البطولة، لكن صغار الأخضر قادرون على تقديم مستوى يؤكد تطور كرة السلة السعودية والفوز عليه.