شكرا لقرائتكم أغيري يستقر على تشكيلة مصر لأمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 16 ساعة في 17 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 09:26

أعلن الفني للمنتخب المصري لكرة القدم المكسيكي خافيير أغيري عن استقراره على التشكيل الأمثل الذي سيخوض به مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر وتنطلق الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب البلد المنظم مع نظيره الزيمبابوي ، مشددا على أن فريقه حقق استفادة كبيرة من المباريات الودية.



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وفاز منتخب "الفراعنة" على نظره الغيني ( 3-1) على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ختام تجاربه الاستعدادية للبطولة الإفريقية، علما أنه خسر أمام نيجيريا وفاز على تنزانيا في أول مواجهتين وديتين.

وقال أغيري: "غينيا منتخب قوي، ومن أبرز المنتخبات التي واجهناها في الفترة الأخيرة، واستفدنا جيدا من المباراة، وجربت لاعبين في عدد من المراكز حتى اكتمل التشكيل الأساسي".

من جهته، اعترف المدرب العام للمنتخب المصري هاني رمزي، بتكرار عدد من الأخطاء في المباريات الودية، أبرزها التمريرات الخاطئة في أماكن مهمة في الملعب، لافتا إلى الاستفادة من فترة الاستعداد للوقوف على مستويات اللاعبين، محذرا من أن منتخب زيمبابوي الذي سيصطدم به منتخب بلاده في الافتتاح، قوي ولن يكون صيدا سهلا مثل بقية منتخبات المجموعة الأولى.

يذكر أن نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح تألق بشكل لافت بعد نزوله في الشوط الثاني في مواجهة مصر وغينيا وصنع هدفين، كما ارتدى للمرة الأولى في مسيرته الدولية شارة قيادة منتخب "الفراعنة".