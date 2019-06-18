شكرا لقرائتكم المنشطات توقف العداءة البحرينية كيروا 4 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 17 يونيو 2019 - اخر تحديث في 17 يونيو 2019 / 17:17

أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى اليوم (الإثنين) إيقاف العداءة البحرينية أونيس جيبكيروي كيروا وصيفة سباق الماراتون في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو 2016، أربع سنوات لثبوت تناولها المنشطات.



وكانت كيروا (35 عاما) أوقفت مؤقتا في أيار (مايو) الماضي بانتظار نتيجة الفحص المضاد التي جاءت نتيجته إيجابية أيضا وتظهر وجود آثار لمادة "إيبو" المحظورة في عيناتها، وتم إيقافها بالتالي أربع سنوات اعتبارا من السابع من أيار (مايو) اللماضي.

واحتلت كيروا الكينية الأصل، المركز الثاني في سباق الماراتون في أولمبياد ريو خلف وراء الكينية جيمايما سامغونغ والتي ثبت أيضا تناولها منشطات بعد أشهر من تتويجها بالذهبية الأولمبية، وأوقفت لثمانية أعوام.

وأقرت كيروا التي نالت برونزية سباق الماراتون في بطولة العالم لألعاب القوى فبي بكين عام 2015، بأنها خالفت القوانين وقبلت بالعقوبة المفروضة عليها.